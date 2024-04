Zagrała policjantkę Francescę w "Ranczu". Tak wygląda dziś

Anna Iberszer rzeczywiście ma włoskie korzenie, co z chęcią wykorzystali twórcy hitu "Ranczo". Aktorka opowiedziała, jak pochodzenie przełożyło się na plany ekipy serialu.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!