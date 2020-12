"Nie choruję, bo piję szoty". Ewa Wachowicz zdradza swój przepis

– Rzadko choruję, a wierzę, że zawdzięczam to zdrowemu stylowi życia. Bardzo zwracam uwagę na to, co jem i jakie składniki dostarczam organizmowi. Mój dzień zaczynam od szklanki ciepłej wody, a potem wypijam szot wzmacniający na odporność – zdradza Ewa Wachowicz. Cudowną miksturę przygotowuje codziennie wieczorem, a wypija rano. – To zdrowotny eliksir, zapewniam, że jak go wypijecie, od razu się obudzicie i poczujecie energię. Szczególnie jesienią warto go pić – zachęca Ewa Wachowicz.