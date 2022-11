Nie chowaj głowy w piasek. Sprawdź, jak uratować zmalowaną twarz

Krok pierwszy - pielęgnacja

Przyczyną "brzydkiego" makijażu może okazać się niewłaściwe przygotowanie skóry. Zbyt sucha, a także zbyt tłusta - eksponuje suche skórki lub kosmetyk roluje się po twarzy jak klisza filmowa. Dlatego pierwszym krokiem do uzyskania pięknego makijażu jest przygotowanie odpowiedniego tła - skóry, która wymaga dopasowanych do niej kosmetyków pielęgnacyjnych. Żel do mycia, tonik, krem na dzień i na noc, krem pod oczy, a nawet płyn do demakijażu powinien być dostosowany do skóry suchej, mieszanej, tłustej, wrażliwej lub z niedoskonałościami.