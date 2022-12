Nie dodawaj do sałatki, jeśli ma stać długo. Zakazany składnik

Awanturka, sałatka-śmietnik, szałot, warzywna. Sałatki jarzynowe w każdym domu mają inną nazwę, ale łączy je jedno - to potrawa, której podczas świąt nie może zabraknąć. Nie ma Polaka, który by jej nie znał, a jej obecność na stole to odwieczna tradycja. Należysz do grupy, która przygotowuje to danie na Wigilię w dużych ilościach? Sprawdź, jak długo może stać w lodówce.