"Nie jesteście zaproszeni, nie otrzymacie szczepienia". Lekarzowi odmówiono, w poczekalni czekali aktorzy

Zgłosiłem się do WUM 30 grudnia, na miejscu byli też lekarze z innych klinik, którzy liczyli na zaszczepienie. Jednak większość została odesłana. W poczekalni siedziała za to dwójka aktorów, kobieta i mężczyzna – to osoby z listy 18 nazwisk znanych z mediów. Nas poinformowano, że nie jesteśmy zaproszeni i takiego szczepienia nie otrzymamy, a oni czekali na swoją kolej.

Nie znam osób, które to koordynowały. Prawdopodobnie byli to pracownicy dziekanatu WUM. One dostawały listę do ręki. Tłumaczyli mi i innym medykom, że ludziom spoza listy udało się zaszczepić, bo są nadprogramowe szczepionki. Byliśmy oburzeni tym faktem. Nam odmówiono, a w poczekalni siedzieli aktorzy.