Nie każdy słyszał o tej marce, ale te kosmetyki trzeba wypróbować. Rozchodzą się na pniu

Bingospa to producent kosmetyków i importer surowców kosmetycznych znany w kilkunastu krajach. Oferuje baaardzo szeroki asortyment produktów zarówno do stosowania w domu, jak i profesjonalnych gabinetach kosmetycznych. Oferta jest imponująco bogata, ma ponad 500 pozycji. Znajdują się w niej kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała, stóp, dłoni, włosów. Produkty przeciwzmarszczkowe, wyszczuplające, peelingujące, przeciwtrądzikowe, zapobiegające wypadaniu włosów, ujędrniające skórę, zwalczające rozstępy… Patrząc na asortyment Bingospa trudno znaleźć pielęgnacyjne wyzwanie, z którymi kosmetyki tej marki by sobie nie poradziły.