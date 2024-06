Nie łącz z czereśniami. Skutki mogą być opłakane

Pomału zaczyna się sezon na czereśnie. To jeden z najpopularniejszych letnich owoców. Zjedzenie dużej ilości czereśni może wywołać jednak silny ból brzucha. Często to nie wina owoców, a produktów, z jakimi je łączymy. Z czym lepiej nie jeść czereśni?

Chyba nie ma nikogo, kto nie lubiłby czereśni. Są słodkie, jędrne i niezwykle soczyste. Można wykorzystać je do przygotowania domowych przetworów, jednak większość z nas zjada je na świeżo. Trudno się od nich oderwać.

Sezon na czereśnie zaczyna się już na początku czerwca. Na straganach pojawiły się pierwsze, młode odmiany. Na te słodkie i soczyste przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Zanim dodasz je do jakiegokolwiek deseru czy koktajlu, dowiedz się, z czym lepiej nie łączyć czereśni. Już jeden niepozorny dodatek może sprawić, że po zjedzeniu będziemy mierzyć się z silnym bólem brzucha.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Nie łącz z tym czereśni. Prosisz się o kłopoty

Czereśnie są tak słodkie, że nie potrzebują żadnych dodatków. Najczęściej jemy je zaraz po umyciu. Owoce znikają w przeciągu kilku chwil. Niestety, spożycie dużej ilości czereśni może wiązać się z silnym bólem brzucha. To nie wina owoców, a...wody, którą wypijamy po ich spożyciu. Popicie czereśni dużą ilością wody może spowodować ból brzucha, nudności, a nawet biegunkę.

Chcesz tego uniknąć? Po zjedzeniu owoców powstrzymaj się z piciem wody przez co najmniej 30 minut. Ta zasada dotyczy także innych napojów (m.in. kawy, herbaty czy soków), a także kefiru i mleka. Nie powinno się ich spożywać przed zjedzeniem ciężkostrawnego obiadu i mięsa, bowiem czereśnie spowalniają trawienie białka.

Jedz na zdrowie. To źródło cennych antyoksydantów

Czereśnie to źródło wielu cennych witamin i składników mineralnych. W niewielkich, czerwonych owocach znajduje się dużo witaminy C, a także witamina A i E. To silne antyoksydanty, które spowalniają procesy starzenia. Oprócz wymienionych witamin dostarczają także kwasu foliowego i tiaminy, które wspierają układ nerwowy i odpornościowy.

Można jeść je bez wyrzutów sumienia, bowiem w 100 g owoców znajduje się jedynie 50 kcal. Mimo to, w porównaniu z innymi owocami mają naprawdę dużo cukru — aż 12 g na 100 g owoców. Osoby chorujące na cukrzyce powinny spożywać je w niewielkich ilościach.

Choć czereśnie rosną na drzewie i nie dotykaj ziemi, przed spożyciem należy je umyć. Jak to zrobić? Wrzuć je do zimnej wody i dodaj do niej łyżkę sody oczyszczonej. Pozostaw je tam na 5 minut, a po 5 minutach opłucz owoce zimną wodą. Soda pozbędzie się zanieczyszczeń, a także ewentualnych robaków, które często atakują owoce czereśni.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!