Wsyp do wody, wrzuć czereśnie. Robaki wyjdą same

Jeśli chcesz się ich pozbyć, wrzuć czereśnie do zimnej wody, a następnie dodaj do niej łyżkę soli i pozostaw je tak na co najmniej 30 minut. Sól "odetnie" szkodnikom dostęp do powietrza, przez co wyjdą z owoców same, bez konieczności ich nacinania. Po 30 minutach odcedź owoce i przepłukaj je zimną wodą. Po robakach nie będzie śladu.