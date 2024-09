Nie lubisz tui? Zasadź jadalny żywopłot

Żywopłot jest świetnym sposobem na to, aby nieco odgrodzić się od ulicy czy też sąsiadów, i zapewnić sobie tym samym trochę prywatności. Obok klasycznych, ale ostatnio odchodzących do lamusa, tui jest wiele innych roślin ogrodowych, które posłużą nam za piękną ścianę zieleni.

Pierwszym polecanym gatunkiem do uformowania żywopłotu jest kukurydza cukrowa , która tworzy wysoką, zieloną ścianę. Idealnie sprawdzi się w mocno nasłonecznionych ogrodach. Nie mniej odpowiednia będzie wysoka odmiana grochu zielonego , którego strąki oraz fioletowe kwiaty będą pięknie zdobić naszą działkę. Co ciekawe, żywopłot można też zrobić z sadzonek... ogórków , jeżeli poprowadzimy sadzonki pionowo.

Na tym jednak nie koniec. Innym warzywem do stworzenia żywopłotu jest fasola tyczna oraz topinambur - jego gęste pędy szybko stworzą niesamowitą ścianę.

Na naszej liście znajdują się również krzewy owocowe, a wśród nich rokitnik . Roślina posiada pomarańczowe owoce, które słyną z wysokiej zawartości witaminy C. Z kolei srebrzyste liście stanowią niesamowitą ozdobę. W roli żywopłotu sprawdzą się również krzewy tarniny , posiadające jadalne owoce, nieco przypominające śliwki. Z owoców zrobimy zapas domowej nalewki oraz dżemów.

Jadalny żywopłot może też powstać z leszczyny. Gatunek ten posiada pięknie przebarwiające się na jesień liście, a posiadanie w ogrodzie własnych orzechów to ogromna zaleta!

