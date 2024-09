Rozsyp na trawniku we wrześniu. Efekt cię zadziwi

Jesienią trzeba przygotować trawnik na okres zimowy. Należy pamiętać, że trawnik nadal regularnie kosimy i dbamy o to, aby wyrywać pojawiające się chwasty. Kolejne zabiegi pielęgnacyjne, które warto przeprowadzać również w czasie od września do października, to aeracja oraz wertykulacja, czyli czynności napowietrzające glebę. To sprawia, że trawa będzie odporniejsza. Ważne jest również zastosowanie odpowiedniego nawozu. Ta domowa mieszanka jest prawdziwym hitem.