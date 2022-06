Nie ma jednej definicji piękna. Rozmowa z Michałem Szpakiem

Bardzo miło mi to słyszeć. W swojej twórczości chcę pokazać, że bycie innym nie oznacza, że jest się gorszym. Każdy powinien móc pokazać prawdziwego siebie i nie bać się opinii ludzi. Widać to szczególnie w moim nowym teledysku do utworu "Halo Wodospad", gdzie zmieniam się aż siedem razy, ubierając na siebie siedem emocji, siedem wcieleń. To było kluczowe i konieczne, bym dał upust wizjom na mnie samego i abym mógł znaleźć nowy kierunek estetyczny dla Michała Szpaka. Tamte istoty domagały się wyjścia na widok od wielu lat. Była to dla mnie niesamowita przygoda. Mam nadzieję, że moja muzyka daje siłę młodym osobom do wyrażania siebie, do powiedzenia tego, co myślą i co czują. Z kolei "24na7" to moja wizja Miłości. Ludzie myśleli, że śpiewałem dużo piosenek o miłości… a ja zawsze widziałem tam inne interpretacje. Dopiero teraz o niej śpiewam z przekonaniem.