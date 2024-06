Skończył 81 lat. Otwarcie mówi, dlaczego nie ma żony i dzieci

Wojciech Gąssowski to artysta z ponadpięćdziesięcioletnim stażem scenicznym. Przez lata zdobył rzeszę wiernych fanów i współpracował z wieloma zespołami, takimi jak Tajfuny, Czerwono-Czarni, ABC, Chochoły, Polanie, a nawet hardrockowym Testem. Największą popularność przyniosły mu jednak solowe przeboje: "Zielone wzgórza nad Soliną", "Przygoda bez miłości" oraz kultowe "Gdzie się podziały tamte prywatki".

W przeszłości muzyk miał płomienny romans z Elżbietą Jaworowicz, prowadzącą program "Sprawa dla reportera". Jak powiedział informator portalu msn.com, "jej wielką namiętnością był piosenkach Wojciech Gąssowski". Związek miał trwać co najmniej kilka lat. Para podobno mieszkała razem, jednak nigdy publicznie nie odniosła się do łączącej ich relacji.

W książce "Kalina Jędrusik. Opowieść córki z wyboru" Aleksandra Wierzbicka ujawniła, że Gąssowski zwierzał się Jędrusik z uczucia do Jaworowicz. Co ciekawe, z samą Jędrusik również wcześniej łączył go romans.