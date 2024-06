Skończyła 62 lata. Pokazała, jak wygląda dzięki operacjom

Paula Abdul przyszła na świat w San Fernando w Stanach Zjednoczonych. Już od najmłodszych lat zmagała się z problemami zdrowotnymi. Urodziła się jako wcześniak z zapadniętym płucem i pękniętą tchawicą, co skutkowało późniejszymi problemami z oddychaniem i nieustającym bólem. Chociaż wydawało się, że ogromna kariera jest dla niej poza zasięgiem, młoda Abdul kochała muzykę oraz taniec, dlatego też postanowiła zawalczyć o swoje marzenia.

Przez lata ćwiczyła taniec, co poskutkowało dostaniem się do drużyny cheerleaderek profesjonalnego zespołu koszykówki Los Angeles Lakers. W wieku 18 lat zaczęła tworzyć własne choreografie. To właśnie wtedy została odkryta przez rodzinę Jacksonów, co spowodowało współpracą przy teledyskach Janet i Michaela.

Myła podłogi w zamian za naukę tańca

Paula Abdul pochodzi z rodziny o żydowskich oraz ukraińsko-rosyjskich korzeniach. Jej ojciec jest imigrantem z Aleppo, a młodość spędził w Brazylii. Następnie przeniósł się do USA, gdzie poznał swoją przyszłą żonę. Rodzina mieszkała na ranczu, a ojciec przyszłej gwiazdy zajmował się hodowlą bydła. Matka była zaś słynna kanadyjską pianistką, która wszystkiego nauczyła się sama.

Paula chciała rozwijać się tanecznie, jednak po rozwodzie jej rodziców nie chciała martwić ich wydatkami. Postanowiła sama uczyć się układów od koleżanek, które uczęszczały na zajęcia taneczne.

Któregoś dnia nauczyciel zauważył, że Paula tańczy na korytarzu. Dziewczynka przyznała, że nie stać jej na dodatkowe lekcje, ale może w ramach zapłaty myć podłogi i czyścić łazienki.

"Nauczyciel się zgodził, a po jakimś czasie przeszłam do grupy zaawansowanej. Pewnego dnia wybrał mnie jako przykład dla innych uczniów, zwracając uwagę na moje krótkie i niezgrabne nogi oraz ręce. Zaczęłam płakać i wybiegłam do łazienki, nie słysząc komplementu, jakim zakończył swoje zdanie. Okazuje się, że dalej przyznał, że mimo moich koślawych nóg tańczę lepiej niż inne dzieci o idealnych proporcjach. W łazience obiecałam sobie, że nic nie stanie mi na przeszkodzie w robieniu tego, co kocham" - przyznała gwiazda na łamach "WSJ".

Współpraca z Jacksonami

Dzięki układom chorograficznym, które Abdul tworzyła dla zespołu cheerleaderek, została zauważona przez osobę współpracującą z Janet Jackson. Zaproponowano jej wtedy pracę przy teledysku "Torture". Następnie choreografka pracowała przy trasie koncertowej Victory Tour Michaela Jacksona.

- Czułam się naprawdę nieswojo, że mówiłam członkom rodziny Jacksonów, jak mają się poruszać, gdzie stać i jak tańczyć - zdradziła w "Los Angeles Times".

W późniejszym czasie Abdul postanowiła pracować na własny rachunek. Wydała solową płytę i chociaż początkowo krążek "Forever Young Girl" nie był najlepiej sprzedającą się płytą, za sprawą singla "Straight Up" szybko poszybował na szczyt list przebojów.

W 1992 roku, po wydaniu drugiego albumu, Paula Abdul wyszła za mąż za aktora Emilio Esteveza. Małżeństwo zakończyło się rozwodem dwa lata później z powodu różnicy zdań na temat posiadania dzieci. W 1996 roku Abdul ponownie wyszła za mąż, tym razem za projektanta mody Brada Beckermana, ale i ten związek zakończył się rozwodem po niespełna 17 miesiącach.

Jak dziś wygląda Paula Abdul?

Artystka nie ukrywa, że korzysta z medycyny estetycznej i poprawia swoją urodę.

Paula Abdul w 2023 roku © ONS | Lisa OConnor/AFF-USA.com

Warto też wspomnieć, że w latach 2000 choreografka zaczęła pracować przy programach typu talent show. Przez 9 lat była jurorką w amerykańskiej wersji "Idola", a także brytyjskiej wersji "X Factor".

W 2024 roku na antenie telewizji Fox gwiazda zarzuciła producentowi "American Idol" napaść seksualną, która miała wydarzyć się 20 lat wcześniej. Mimo powiadomienia przedstawicieli programu nikt wtedy nie podjął żadnych kroków prawnych. Drugi raz do molestowania miało dojść w 2014 roku podczas nagrań do innego talent show. W maju 2022 roku artystka z okazji 20-lecia programu "American Idol" wróciła do programu.

