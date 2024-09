Nie może zobaczyć rodzeństwa. Rodzina Potockiej mieszka w Moskwie

Ojciec Małgorzaty Potockiej ma dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa. Mężczyzna musiał wziąć rozwód ze względu ówczesną sytuację polityczną. Pierwsza żona Potockiego pozostała w Moskwie. Po latach to dzięki Małgorzacie Ryszard spotkał się z synem i córką. Aktorka wielokrotnie odwiedzała swoje rodzeństwo, z którym nawiązała dobre relacje.

Małgorzata Potocka w II połowie lat 70. XX wieku otrzymała propozycję zagrania głównej roli w polskim filmie, do którego zdjęcia miały postać w Moskwie. To wtedy aktorka zdecydowała się zabrać ze sobą do stolicy Rosji tatę i spotkać się z rodzeństwem.