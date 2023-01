Małgorzata Potocka szczerze o relacji z wnukami. "To byłoby żałosne"

"W Radomiu mam małe mieszkanie, które urządziłam pod mój gust. Lubię być blisko teatru. Ale to ma swoje dobre i złe strony. Choćby teraz inspicjent wzywa mnie na scenę, poczekasz? Wrócę za pół godziny. Mankamentem mieszkania w innym mieście jest fakt, że nie chodzę na lanczyki towarzyskie do Między Nami i nie mogę lecieć do Ameryki za każdym razem, gdy Weronika tego potrzebuje" - podkreśliła aktorka.