Nie noś tych majtek w upały. To zwiększa ryzyko infekcji

W upalne dni coraz więcej kobiet rezygnuje z noszenia bielizny. Choć wzbudza to wiele kontrowersji, ginekolodzy, w tym dr Maciej Socha, pochwalają to rozwiązanie. Nie wszystkie kobiety czują się jednak na tyle pewnie, aby tak robić. W tym przypadku, gdy temperatura przekracza 30 st. C, warto wybrać luźną bieliznę z naturalnych materiałów.