Nie pierz ich z tymi kolorami. Większość popełnia błąd

Pranie ubrań wydaje się być prostą czynnością. Najpierw segregacja, a następnie wrzucenie ich do pralki - nie ma w tym przecież nic skomplikowanego. Problem pojawia się jednak w momencie, kiedy ubrania, które nosimy, mają nietypowe połączenia kolorystyczne lub są czarno-białe. Z jakimi kolorami powinny być wówczas prane?

Czarno-białe ubrania, najczęściej w paski, mogą przysporzyć sporo problemów przy praniu. Wymagają one specjalnego traktowania, aby na długo zachowały swój wygląd. Z tego względu warto zacząć od ustalenia temperatury prania, która powinna wynosić (najlepiej) 30 stopni. Ubrania prane w 60 stopniach mogą się szybko zniszczyć.

Co ważne, czarno-białych ubrań nie powinno się prać z innymi, intensywnymi kolorami. Najlepiej jest je prać wyłącznie z podobnymi, dzięki czemu nie zafarbują się. Dla bezpieczeństwa można wrzucić do pralki specjalne chusteczki wyłapujące kolor.

Pamiętajmy także o używaniu do prania tego typu ubrań łagodnych detergentów o neutralnym pH, bez dodatku wybielaczy. Warto też wywrócić odzież na lewą stronę.

Wcale nie 40 st. C. W jakiej temperaturze robić pranie?

Kluczem do udanego prania jest także znajomość symboli na metkach. Informują one, jak postępować z danym wyrobem tekstylnym. Oto kilka podstawowych symboli:

