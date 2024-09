Wielu z nas od lat przyzwyczaiło się do prania odzieży w temperaturze 40 st.C. To rozwiązanie wydaje się być złotym środkiem pomiędzy skutecznym czyszczeniem a ochroną tkanin.

Jednakże coraz więcej ekspertów z branży AGD, jak i hydraulików, podkreśla, że wyższe temperatury nie zawsze są konieczne, a wręcz mogą prowadzić do niepotrzebnego zużycia energii i niszczenia ubrań.

Zaoszczędź i chroń ubrania

Jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za praniem w niższych temperaturach jest oszczędność energii. Ogrzewanie wody w pralkach stanowi dużą część zużycia prądu podczas cyklu prania.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Przestawienie się z temperatury 40 st. C na 30 st. C lub nawet 20 st. C może znacząco zmniejszyć rachunki za energię, a co ważniejsze – ograniczyć nasz ślad węglowy. Według szacunków, pranie w 30 st. C może zużywać nawet o 40 proc. mniej energii w porównaniu z cyklem prania w 40 st. C.

Kolejnym ważnym aspektem prania w niższych temperaturach jest ochrona naszych ubrań. Wyższe temperatury mogą powodować szybsze zużywanie się tkanin – zwłaszcza delikatnych, takich jak wełna, jedwab czy syntetyki. Pranie w 30 st. C pozwala na dłuższe zachowanie intensywności kolorów, elastyczności materiałów oraz ich tekstury. Dłuższa żywotność tkanin to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale również mniejsza ilość odpadów tekstylnych, co pozytywnie wpływa na środowisko.

Pranie w 40 st. C - obalamy mity

Niektórzy boją się, że pranie w 30 st. C nie usunie wszystkich plam. To jednak mit. Producenci pralek, widząc rosnące zainteresowanie oszczędnością energii i ochroną środowiska, wprowadzają na rynek coraz bardziej zaawansowane modele, które optymalizują pranie w niższych temperaturach.

Wiele z nich oferuje programy eco, które nie tylko skracają czas prania, ale również dostosowują temperaturę do poziomu zabrudzenia odzieży, jednocześnie minimalizując zużycie wody i prądu.

Kolejną obawą jest to, że niższe temperatury nie zabijają wszystkich bakterii i mikroorganizmów. Choć istnieją sytuacje, w których wyższe temperatury są zalecane (np. pranie pościeli czy ręczników), na co dzień temperatura 30 st. C jest w zupełności wystarczająca do skutecznego prania.

Zobacz także Przyłóż do grzejnika. W mig pozbędziesz się kurzu

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!