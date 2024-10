Jak przyśpieszyć suszenie prania w mieszkaniu? To bardzo proste

Jesienią i zimą suszenie prania w niedogrzanych pomieszczeniach staje się nie lada wyzwaniem. Mokre ubrania mogą długo schnąć, a z powodu wilgoci w domu zaczyna też nieprzyjemnie pachnieć. Czy można temu zaradzić? Okazuje się, że tak, a w dodatku to banalnie proste.

Suszenie prania można przyśpieszyć w zupełnie inny sposób. Wystarczy zadbać o regularne wietrzenie pomieszczenia, w którym stoi. W tym celu należy na ok. 15 minut dziennie otworzyć na szeroko okna, pamiętając jednocześnie o tym, by na ten czas zakręcić kaloryfery.

Dla właścicieli suszarek bębnowych Purdy Rubin i Charlotte Figg, które produkują środki czyszczące, zalecają wrzucenie suchego ręcznika do bębna razem z mokrym praniem . Ich filmik instruktażowy na TikToku pokazuje, że czysty ręcznik pochłania wilgoć, co sprawia, że suszenie trwa krócej i oszczędza energię elektryczną.

