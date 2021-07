Nie pijesz? Ale jak to? Abstynenci nie mają w Polsce lekko

- Obecnie na statystycznego Kowalskiego przypada ok. 11 litrów alkoholu na głowę rocznie. Dla porównania, w czasach komunizmu, kiedy uważano, że Polacy dużo piją, było to 8,5 l. Ktoś z nas to morze alkoholu wypija i nie są to tylko osoby z patologicznych środowisk. Przyzwyczajamy się do takiego wizerunku i przyzwolenie na częste picie jest większe — przyznaje, dodając, że najczęściej do gabinetu trafiają kobiety i mężczyźni pijący codziennie drinka na "rozluźnienie" czy "odstresowanie się", a także osoby pijące często i dużo, dla których wszystko jest pretekstem do sięgnięcia po używki. Począwszy od imprezy w tygodniu, grilla, meczu, spotkań towarzyskich, a na zawieraniu i podtrzymywaniu relacji zawodowych czy randkach kończąc.