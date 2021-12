Nie pytaj o to w święta. "Straciłam ciążę krótko przed Wigilią"

- To pytanie może być bardzo bolesne, bo nie będziemy przecież przy wigilijnym stole opowiadać, że jesteśmy po piątej nieudanej próbie in vitro i utracie dwóch ciąż. Mówmy: "To pytanie jest dla nas niezręczne, przyszliśmy do was, żeby miło spędzić czas. Ze względu na szacunek do nas prosimy nie poruszać takich kwestii" - sugeruje ekspertka.