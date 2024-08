Nie rezygnuje jeszcze z letnich sukienek. Zapozowała w uroczej mini

Wszyscy, którzy śledzą ją w sieci, wiedzą, że tego lata podróżowała pod krajach Morza Śródziemnego, następnie zahaczyła o rodzinne Bahamy, by na koniec polecieć do Kanady. Bo to właśnie w Vancouver dzieli mieszkanie ze swoim chłopakiem .

A co możemy powiedzieć o dodatkach? Julia Tychoniewicz uzupełniła sukienkę niewielką torebką i kolczykami Chanel, a do ręki, tak na wszelki wypadek, wzięła sweter w odcieniu écru. Ale furorę i tak zrobiły buty. Influencerka wsunęła na stopy najmodniejsze w tym sezonie balerinki , które wyglądały, jakby zostały uplecione z białej włóczki. W ten sposób "podbiła" jeszcze romantyczny klimat looku.

