Wskoczyła w czerwoną mini. Do zdjęcia zapozowała z ukochanym

Julia Tychoniewicz wskoczyła w intensywnie czerwoną minisukienkę o prostym kroju. Mocno wydekoltowany model na ramiączkach nie potrzebował dodatkowych ozdobników , bo kolor robił swoje. Czy to idealna kreacja na lato? Z pewnością tak, ale tylko dla kobiet, którym nie brakuje odwagi i pewności siebie. Influencerka uzupełniła ten look jedynie delikatnym naszyjnikiem oraz fikuśnymi klapkami.

Do zdjęcia zapozowała z chłopakiem, jednocześnie informując swoich obserwatorów, że ich związek trwa już cztery lata . "I oby jak najdłużej!", "Słodziaki", "Piękna para", "Dużo szczęścia dla was" – czytamy w sekcji komentarzy pod postem. Tychoniewicz i jej ukochany jakiś czas temu zamieszkali razem w Vancouver.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!