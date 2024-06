Pozuje w bikini. Hitem są szorty z dziurkami

Tychoniewicz – to jedno z najbardziej "hot" nazwisk ostatnich miesięcy. Młoda Polka, która wychowała się na Bahamach, zyskała sławę dzięki TikTokowi . Jej profil obserwuje aktualnie 730 tys. użytkowników platformy. Pojawiają się tam przede wszystkim krótkie, zabawne filmiki, w których Julia dzieli się swoją codziennością.

Jednak wszystkie dziewczyny zainteresowane jej stylem kierujemy na Instagrama. To tam influencerka chwali się outfitami. Prawdziwe mistrzostwo osiągnęła w temacie stylizacji plażowych . Teraz poleciała z mamą na Mykonos i znów pokazała się w letniej odsłonie, którą warto się zainspirować.

Wygląda na to, że jednym z ulubionych trendów Julii Tychoniewicz był "barbiecore". Modelka nie ma zamiaru z niego rezygnować. W swojej kolekcji posiada różowe bikini , które nosi niezwykle często. W kwietniu w tym samym kostiumie kąpielowym pozowała na Bali. To klasyczny model z miękkimi, trójkątnymi miseczkami i wiązanymi majtkami .

Ale na tym nie koniec. Tychoniewicz uzupełniła bowiem plażowy look zwiewną, różową koszulą oraz dzierganymi szortami. Pamiętajmy, że ubrania, które wyglądają, jak ręcznie zrobione na szydełku, biją rekordy popularności już od trzech sezonów letnich. Całość dopełniły sandały na bardzo grubych podeszwach , a w zasadzie platformach. Wyczuwamy tu nowy trend, a wy?

Julia Tychoniewicz uzupełniła look dzierganymi szortami

