Burza to zjawisko meteorologiczne objawiające się obfitymi opadami deszczu, gradu, a nawet śniegu, którym towarzyszom wyładowania atmosferyczne w postaci błyskawic i grzmotów. W trakcie burzy należy zastosować się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, bowiem wyładowania elektryczne są naprawdę niebezpieczne.

W Stanach Zjednoczonych rocznie odnotowuje się od 50 do 80 zgonów w wyniku porażenia piorunem. W Polsce dochodzi do 3-5 takich wypadków. Jak zachowywać się podczas burzy? Czego lepiej nie robić?

Nie rób tego podczas burzy. Narażasz się na porażenie

Burza to piękne, choć niebezpieczne zjawisko. Przebywając na otwartej przestrzeni, narażamy się na porażenie piorunem, które może być śmiertelne. Dlatego to tak ważne, aby w trakcie burzy z piorunami schować się w bezpiecznym pomieszczeniu. Najrozsądniejszym wyborem jest blok mieszkalny lub dom, bowiem na budynku znajdują się piorunochrony. To proste urządzenie przyciąga pioruny, sprawiając, że trafiają one w pręt, a nie w budynek.

Nie oznacza to, że będąc w domu, nie jesteśmy narażeni na uderzenie pioruna. Jeśli chcesz zapewnić sobie bezpieczeństwo, odłącz od prądu wszystkie urządzenia elektryczne. W ten sposób zminimalizujesz ryzyko pożaru. A co z oknami? Należy zamknąć je, zanim burza rozpęta się na dobre i trzymać się od nich z daleka. Zdarza się, że piorun trafia tuż obok domu. Silne wyładowanie elektryczne mogłoby doprowadzić do pęknięcia szyb. Stojąc przy oknie, narażamy się na niebezpieczeństwo.

Burza a korzystanie z telefonu — fakty i mity

W sieci pojawiło się wiele ostrzeżeń dotyczących korzystania z telefonu w trakcie burzy. Czy faktycznie trzeba go wyłączyć? Okazuje się, że nie. Pole magnetyczne smartfonów jest na tyle małe, że nie ma szansy przyciągnąć pioruna. Nie musisz wyłączać go podczas burzy. Taka sama zasada dotyczy także laptopów.

A co z komputerami stacjonarnymi i telewizorami? Korzystanie z jakichkolwiek urządzeń elektronicznych, które są podłączone do prądu, jest niebezpieczne ze względu na ryzyko pożaru. Lepiej powstrzymać się z graniem czy oglądaniem telewizji w trakcie burzy. W związku z tym nie zaleca się kąpieli, kiedy na dworze dochodzi do wyładowania. Jeśli w budynek uderzyłby piorun, przedostanie się też do metalowych rur, a stamtąd do naszej łazienki. Choć zdarza się to bardzo rzadko, istnieje realne ryzyko porażenia.

Źródło: Geek Week

