Wyciągać wtyczki w trakcie burzy? Odpowiadamy raz na zawsze

Burze to zjawiska atmosferyczne, które potrafią zaskoczyć swoją siłą i intensywnością, a często też skalą zniszczeń. Nagłe ulewne deszcze doprowadzają do podtopień, a silny wiatr może łamać gałęzie i drzewa, a także uszkadzać budynki.

Ogromnym zagrożeniem mogą być też towarzyszące burzom pioruny, czyli intensywne wyładowania elektrostatyczne. To dlatego wiele osób w tym czasie odłącza sprzęty elektryczne i elektroniczne od zasilania. Czy jednak jest to rzeczywiście konieczne?

Na wspomnianej stronie podano też, kiedy najlepiej odłączyć sprzęt od zasilania . Zróbmy to przede wszystkim wtedy, gdy widzimy za oknem, że burza się zbliża. Zaznaczono jednak, że czasem pioruny pojawiają się wcześniej niż chmury i deszcz, dlatego warto też śledzić komunikaty pogodowe i zapobiegawczo wyciągnąć wtyczki z gniazdek.

Przy okazji przypomniano też zasadę 30/30 , sugerującą, że jeśli po pojawieniu się błyskawicy grzmot słychać w czasie krótszym niż 30 sekund, oznacza to, że burza jest blisko. Zgodnie z zasadą, sprzęt można ponownie bezpiecznie podłączyć po 30 minutach od ustania burzy.

Na stronie tauron.pl zasugerowano też, by domowe sprzęty elektroniczne podłączać do listew, a nie bezpośrednio do kontaktu. Dzięki temu dodatkowo możemy uchronić nasze urządzenia przed uszkodzeniem.