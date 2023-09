Włącz żarówkę podczas burzy. Podziękujesz sobie

Czy korzystać z komputera podczas burzy? Najbezpieczniej będzie postawić na laptop z naładowaną baterią i odpuścić podłączanie go do ładowarki. Podobnie jest z telefonem - zakaz telefonowania i korzystania z internetu w komórce podczas burzy to mit. Ważne jednak, żeby nie ładować go, ponieważ może to grozić jego zniszczeniem.