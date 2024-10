Nie rób tego z liśćmi. Grozi surową karą

Każda złota polska jesień obfituje w piękne krajobrazy oraz... sterty liści do sprzątania. Choć mogą one ozdabiać parki i lasy, dla właścicieli ogrodów są dodatkowym obowiązkiem. Regularne grabienie liści staje się nieuniknione, zwłaszcza gdy spadają w dużych ilościach. Po zebraniu liści często pojawia się pokusa ich natychmiastowego spalenia. Niestety, takie postępowanie jest niezgodne z prawem.

Dziennik "Dziennik Gazeta Prawna" donosi, że spalanie liści prowadzi do licznych problemów środowiskowych i zdrowotnych. Dlatego też w wyniku obowiązujących programów ochrony powietrza, celem ograniczenia tego rodzaju praktyk, za spalenie liści grożą surowe kary. Czy zawartość worków można po prostu podpalić? Absolutnie nie!

Prawo jasno określa konsekwencje za tak nieodpowiedzialne działanie. Zgodnie z przepisami, osoby przyłapane na spalaniu liści mogą zostać ukarane mandatem do 500 zł, a w przypadkach sądowych grzywna może wzrosnąć nawet do 5 tys. zł. Zakaz ten jest wynikiem ochrony środowiska, a także zdrowia publicznego, jako że proces spalania wydziela toksyczne substancje do atmosfery.