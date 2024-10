Ten krzew będzie zdobił ogród nawet jesienią i zimą. To alternatywa dla róży, ale prostsza w uprawie

Pieris Japoński to krzew ozdobny, należący do rodziny wrzosowatych. Zazwyczaj kojarzony ze swoich zachwycających, czerwonych liści. Jednak to niejedyna jego odmiana. Znajdziemy go w kilku rodzajach o przeróżnych kształtach i barwach. Najczęściej są one różowe, białe, zielone, a nawet potrafią być dwukolorowe. Co najważniejsze jest długotrwały i potrafi stworzyć świetną kompozycję wraz z innymi zimozielonymi roślinami. Kiedy większość z nich zatraciła już swój urok lub pozbyła się liści, on nadal dobrze się prezentuje.