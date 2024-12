Nie rób tego zimą. Możesz zniszczyć uszczelki i szybę

Zima to czas, kiedy nasze okna są szczególnie narażone na zabrudzenia, a ich mycie jest wyzwaniem. Wymiana ciepłego powietrza na zimne podczas mycia może prowadzić do przeziębienia, dlatego ważne jest, aby odpowiednio się ubrać. Wygodny, ciepły strój oraz rękawiczki zapewnią komfort podczas mycia. Niskie temperatury mogą również uszkodzić szyby, które czasami pod wpływem bardzo ciepłej wody pękają, co wiąże się z dodatkowymi kosztami naprawy.