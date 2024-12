Rozsmaruj po blaszce. Będzie lśnić jak nowa

Czyszczenie blaszki do pieczenia to niełatwa sprawa. Często korzystamy z "druciaka", jednak jest to spore ryzyko - możemy łatwo porysować blachę i tym samym doprowadzić do jej szybszego zużycia i zniszczenia. Z kolei chemiczne środki ze sklepu są drogie i często także nieskuteczne. Na szczęście jest kilka domowych sposobów, za pomocą których sprawimy, że blacha będzie jak nowa.

Czyszczenie blachy - domowe sposoby

Jak doczyścić blachę? Istnieje bardzo prosty sposób, dzięki któremu pozbędziemy się zabrudzeń i spalenizny. Wystarczy zaopatrzyć się w ocet oraz wodorowinian potasu (E336), znany również jako kwaśny winian potasu, kamień winny albo tartarus. Substancja ta, która znajduje się również w składzie proszku do pieczenia, jest łatwo dostępna w sklepach internetowych.

Obydwa składniki należy połączyć ze sobą na pastę. Następnie rozsmarowujemy ją po blaszce, którą chcemy wyczyścić i czekamy aż pasta się zasklepi. Później gąbką namoczoną w ciepłej wodzie dokładnie przecieramy powierzchnię i opłukujemy blachę.

Jak wyczyścić blachę?

Innym skutecznym sposobem wyczyszczenia blachy jest użycie sody oczyszczonej i soli. Jak to zrobić? Najpierw blachę przemywamy wodą i suszymy, a następnie sypiemy na nią sodę i sól. Później wkładamy ją na pół godziny do piekarnika rozgrzanego do temperatury 200 stopni. To rozpuści nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. Na koniec, gdy blacha ostygnie, wystarczy tylko umyć ją, używając płynu do mycia naczyń.

Możemy też zrobić pastę z sody oczyszczonej i rozpuszczonej tabletki do zmywarki. Wystarczy wetrzeć ją na lekko rozgrzanej powierzchni piekarnika, a później pozostawić na przynajmniej 30 minut. Na koniec wycieramy blachę ściereczką z mikrofibry.

