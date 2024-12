Rozsmaruj po fugach. Wyczyścisz je na błysk

Szorujesz fugi godzinami, a i tak nie wyglądają na czyste? Jest na to sposób. Wypróbowanie skutecznych metod na pozbycie się pleśni i brudu rozwiąże problem.

Fugi odgrywają kluczową rolę w estetyce i funkcjonalności naszych podłóg oraz ścian wyłożonych kafelkami. Ich zadaniem jest nie tylko łączenie płytek, ale również zabezpieczanie powierzchni przed wnikaniem wilgoci.

Z biegiem czasu gromadzi się na nich brud, pleśń i osady, które nie tylko szpecą, ale również mogą być źródłem rozwijania się bakterii i grzybów. Na szczęście istnieje skuteczny sposób na pozbycie się zanieczyszczeń i przywrócenie fugom blasku.

Domowa pasta do czyszczenia fug

Soda oczyszczona to jeden z najskuteczniejszych i najbardziej wszechstronnych składników, które znajdziesz w swojej kuchni lub spiżarni. Sprawdza się nie tylko przy produkcji smacznych wypieków, ale również doskonale nadaje się do czyszczenia. Jak to zrobić?

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Przygotowanie domowej pasty do mycia fug to nic skomplikowanego. Wystarczy połączyć 10 łyżek sody oczyszczonej z kilkoma łyżkami letniej wody. Mieszanka powinna przyjąć formę gęstej pasty. Najlepiej nakładać ją szczoteczką do zębów i delikatnie szorować okrężnymi ruchami, aby dokładnie oczyścić wszystkie zakamarki.

Domowy specyfik skutecznie radzi sobie z uporczywym brudem i pleśnią osadzonym nawet w trudno dostępnych miejscach. Jeżeli chcesz działać jeszcze skuteczniej, możesz dodać do mieszanki kilka kropel cytryny. Owoc nie tylko pozostawi świeży zapach po sprzątaniu, ale dzięki dużej zawartości kwasów naturalnych wzmocni efekt dezynfekujący.

Inny sposób na utrzymanie czystych fug

Skuteczną metodą na czyszczenie płytek jest wykorzystanie płynu do WC. Wystarczy zmieszać pół litra płynu do toalety z taką samą ilością wody i następnie używać takiej mikstury do szorowania fug za pomocą gąbki lub miękkiej szczoteczki.

Płyn do czyszczenia toalet jest silnym roztworem, który w łatwy sposób eliminuje nagromadzone bakterie i pleśń. Może być niezwykle skuteczny w walce z zaschniętymi plamami, które rozpuszcza w kilka chwil. Jednak pamiętaj, aby zawsze używać rękawic ochronnych, ponieważ środek może powodować poparzenia skóry.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!