"Nie słucham rad". Katarzyna Warnke o macierzyństwie

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski od kilku miesięcy są szczęśliwymi rodzicami. Zanim dziecko przyszło na świat, aktorzy chętnie opowiadali o swoim życiu prywatnym. Teraz zmienili strategię, a Katarzyna Warnke wyjawia powód.

"Dotąd chętnie opowiadaliśmy z mężem o swoim życiu, o sobie, ale to dotyczyło nas. Natomiast o moim dziecku nie będę mówiła, ponieważ szanuję jego życie. Nie chcę upubliczniać jego wizerunku, korzystać na tym albo jakoś to kształtować, ponieważ kiedyś ta osoba dorośnie i być może nie będzie zadowolona z tego, że jej zdjęcia są w sieci" - wyjaśniła Katarzyna Warnke w rozmowie z serwisem plotek.pl

Katarzyna Warnke nie ukrywa, że zależy jej, aby wrócić do formy po ciąży, jednak teraz na pierwszym miejscu stawia potrzeby i dobro dziecka. "Trzeba dać sobie czas. Ciąża trwa dziewięć miesięcy i podobno mówi się, że później dziewięć miesięcy się do siebie dochodzi. Ja to potwierdzam. Jestem teraz w piątym miesiącu po ciąży i myślę, że za cztery będę mogła powiedzieć, że wróciłam do formy" - podsumowała z uśmiechem na twarzy.