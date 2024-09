Nie stosuj jesienią i zimą. Inaczej możesz zapomnieć o pięknym storczyku

Storczyki cieszą się dużą popularnością w polskich domach i mieszkaniach, jednak ich pielęgnacja nie należy do najprostszych. Jesienią konieczna jest zmiana sposobu pielęgnacji tych roślin, aby mogły prawidłowo przejść okres zimowego spoczynku.

Jesienią storczyki wchodzą w stan uśpienia, dlatego jest to czas, aby usunąć wszelkie odżywki z ich doniczek. Również nawozów warto używać z umiarem – najlepiej całkowicie zrezygnować z nich na czas zimowy, ponieważ może on zaszkodzić roślinie.

Jednym z kroków przygotowania storczyków na zimę jest zmniejszenie częstotliwości podlewania. W okresie jesienno-zimowym storczyki wymagają mniejszej ilości wody, dlatego podlewanie raz w tygodniu powinno być wystarczające . Ważne jest, aby nie zalewać roślin, ponieważ nadmiar wody może prowadzić do gnicia korzeni.

Storczyki powinny być również chronione przed ciepłem pochodzącym z grzejników. Jeśli trzymamy doniczki na parapecie, gdzie znajduje się kaloryfer, warto je przestawić w miejsce, gdzie nie będą narażone na działanie gorącego i suchego powietrza. Nadmierne ciepło może spowodować usychanie roślin i opadanie kwiatów, co ostatecznie może doprowadzić do ich obumarcia.

Trwa głosowanie w plebiscycie #Wszechmocne. Kliknij w baner poniżej, by oddać głos na swoją Wszechmocną!

Kolejnym ważnym krokiem jest utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności wokół storczyków. Sucha zimowa aura może negatywnie wpływać na rośliny, powodując, że ich liście będą żółknąć i opadać. Można to ułatwić, korzystając z nawilżaczy powietrza lub poprzez reg ularne zraszanie liści i korzeni storczyków .

Jesienią storczyki powinny być przemieszczane w odpowiednie miejsce, aby nie były narażone na chłodne przeciągi, ale miały dostęp do naturalnego światła. Można otworzyć okno wieczorem, aby przyzwyczaić je do spadających temperatur, co wzmocni roślinę przed nadejściem zimy. Należy jednak unikać wystawiania ich na bezpośrednie działanie zimnego powietrza.