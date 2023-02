Nie tak to miało wyglądać. "Pogrzebano moje marzenia"

Agnieszka Woźniak-Starak chciała być aktorką. "Pogrzebano moje marzenia"

Agnieszka Woźniak-Starak od lat związana jest z mediami. Okazuje się jednak, że niewiele brakowało, a rzeczywiście mogłaby zdecydować się na aktorską ścieżkę kariery. - Jak miałam jakieś 11-12 lat, to rzeczywiście był taki pomysł, szybko mnie jakoś z tego otrząsnęli na egzaminach do kółka teatralnego państwa Machulskich, no nie dostałam się. Tak pogrzebano moje marzenia o aktorstwie i nigdy więcej do nich nie wróciłam - opowiadała reporterce portalu cozatydzien.tvn.pl.