Nie telewizor ani lodówka! Urządzenie, które pożera najwięcej prądu

Najwięcej energii w naszych domach pochłaniają urządzenia kuchenne. Na pierwszym miejscu znajduje się płyta indukcyjna. Jej wysokie zużycie prądu wynika z tego, że generuje bardzo wysoką temperaturę w krótkim czasie, co pozwala na efektywne gotowanie, ale także ma swoją cenę w postaci dużego poboru energii.

Eksperci ostrzegają, że koszty energii elektrycznej będą regularnie rosły. Obecnie 1 kWh kosztuje 1,15 zł, ale prognozy serwisu WysokieNapiecie.pl przewidują, że od stycznia 2025 roku cena ta wzrośnie do 1,39 zł za 1 kWh z podatkami. Oznacza to, że polskie gospodarstwa mogą odczuć wzrost rachunków nawet o 480 zł rocznie, zakładając średnie roczne zużycie na poziomie 2000 kWh.

Używaj pokrywek – gotowanie z użyciem pokrywek skraca czas potrzebny do przygotowania potrawy, a co za tym idzie, zużywa mniej energii.

Unikaj otwierania piekarnika podczas pieczenia – częste otwieranie drzwiczek piekarnika powoduje utratę ciepła i wydłuża czas pieczenia, co zwiększa zużycie prądu.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!