Obniż koszty prania. Rachunki za prąd i wodę stopnieją

Pralka jest sprzętem, który znajduje się praktycznie w każdym domu. Z całą pewnością korzystamy z niej dość często, a co za tym idzie, pobiera ona sporo energii oraz wody. Istnieje pewien sposób, który sprawi, że urządzenie będzie funkcjonować bardziej oszczędnie.

Pranie w koszu zbiera się bardzo szybko. Jeżeli posiadamy dużą rodzinę, z pewnością korzystamy z tego urządzenia często, co nie sprzyja oszczędzaniu. W czasie, gdy ceny za prąd rosną, wszędzie szukamy sposobów na to, aby zmniejszyć rachunki.

Okazuje się, że kiedy mowa o pralce, możemy wyjątkowo łatwo zmniejszyć koszty funkcjonowania tego urządzenia i to nawet o połowę! Co należy zrobić? To niezwykle proste.

Obniż koszty prania. Wielu zapomina o tej metodzie

Częste pranie sprawia, że nasze rachunki za prąd będą wyższe. Mnóstwo osób zapomina o prostej, wbudowanej w pralki funkcji - mowa tu oczywiście o trybie "eco". Bywa oznaczany symbolem listka. Obecnie na rynku praktycznie każdy model tego sprzętu AGD posiada to udogodnienie. Co więcej, włączenie "eco" zmniejsza nie tylko zużycie prądu, lecz także wody. Nadal jednak pralka poradzi sobie ze wszystkimi zabrudzeniami.

Jak w zasadzie działa tryb "eco"? W większości przypadków polega na obniżeniu temperatury, ale jednocześnie wydłużeniu czasu cyklu całego prania. Dzięki temu zmienia się sposób funkcjonowania grzałki - to ten element pralki jest najbardziej energochłonny.

Serwis chronmyklimat.pl przeprowadził badania nad kilkunastoma modelami pralek. Okazało się, że w porównaniu do "zwykłych" trybów, ten "eco" sprawiał, że zużycie prądu przez urządzenie było niższe o 38 proc., a wody o ok. 33 proc. To naprawdę obiecujące liczby, dlatego zdecydowanie częściej powinniśmy wybierać ów tryb przy nastawianiu pralki.

