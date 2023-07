Nie tylko Dom Dziecka. Tajemniczych cudów było w Polsce więcej

Kamil Labudda zyskał sławę za sprawą swojej miłości do motoryzacji, a dokładnie szybkich, luksusowych, sportowych samochodów. Niedawno zasłynął również z akcji tankowania w Rzeszowie, która sparaliżowała miasto. Wiele tropów wskazuje też na to, że to on jest nadawcą tajemniczej przesyłki, którą pozostawiono przed Domem Dziecka koło Krosna.