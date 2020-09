WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Nie tylko skalpel. Biustonosze dla piersi, które straciły jędrność Jednym przeszkadza, że biust jest za mały, innym, że za duży, ciężki i powoduje ból pleców. Dylematem, o którym nadal niewiele się mówi, jest problem związany z doborem bielizny dla kobiet z piersiami, które straciły jędrność. Odpowiedni biustonosz w czarodziejski sposób podniesie i osadzi nawet mocno obwisły biust. Biustonosze dla piersi, które straciły jędrność (Adobe Stock) Bez kompleksów – bielizna, która poprawia samopoczucie Wśród Polek rośnie świadomość wpływu, jaki na kształt i formę bielizny ma odpowiedni biustonosz. Profilaktyka jest skuteczniejsza od szukania ratunku, kiedy problem już zaistniał. Dobrze dobrany obwód i szerokość opaski, miseczki w niezaniżonym rozmiarze, właściwym kształcie i rozstawie to podstawa, jeśli ładnym, zdrowo wyglądającym biustem chcesz się chwalić także na starość. Co, jeśli problem z jędrnością już się pojawił? Odpowiednie będą biustonosze, które skompresują i okryją biust, delikatnie go ściskając (bez uczucia dyskomfortu) i ukształtują w pożądany kształt. Ważne jest też unikanie bielizny z płytkimi miseczkami, których piersi nie wypełniają do końca albo z których się jakby "wylewają". Tzw. obwisły biust, to nie tylko kwestia dojrzałego wieku. Ten problem pojawia się, kiedy zrzucisz za dużo kilogramów w krótkim czasie, odstawiłaś dziecko od piersi albo masz takie predyspozycje genetyczne. Jędrność spada też na skutek złej diety i kiepskiej bielizny. Biustonosz, który uformuje i powiększy biust Każde piersi są nieco inne, mają swoją wielkość, kształt, proporcje względem sylwetki, swoje zalety i mankamenty. Aby czuć się komfortowo i atrakcyjnie, sięgamy po bieliznę, która poprawia wygląd biustu - także tego dojrzałego. Wiotki biust staje się mniejszy i bardziej płaski. Modele powiększające biust mają najczęściej usztywnianą, grubszą miseczkę, która poprawia kształt piersi. Takie modele nadają piersiom odpowiednią formę. Wyjmowane wkładki powiększające pomogą powiększyć wizualnie piersi i poprawić ich wygląd pod dopasowaną bluzką, ale też wyrównać asymetrię, jeśli piersi się zauważalnie różnią wielkością. Biustonosze korekcyjne Biustonosze z funkcją osadzania i unoszenia piersi to z jednej strony bielizna jak każda inna, bo te funkcje pełni każdy stanik, ale też specjalistyczna. W wielu przypadkach, kiedy piersi mają niekorzystny wygląd, kobiety skupiają się na tym, aby w jakiś sposób je zakryć i aby jak najmniej skupiały wzrok. Tymczasem odpowiedni biustonosz może ten problem nawet zmniejszyć. Właściwy stanik dla piersi mało jędrnych ma działanie korekcyjne. Progres można zmierzyć, sprawdzając poziom, na którym z czasem znajduje się dolna krawędź piersi bez biustonosza. Tego rodzaju bieliznę należy dobrać pod okiem specjalisty. Profilaktyka jest najważniejsza Utrata jędrności jest związana z nieubłaganym działaniem grawitacji. Im większy biust, tym większy i bardziej dokuczliwy problem obwisłych piersi. Nie oznacza to, że kobiety z drobnym biustem nie mają tego rodzaju problemów, ale w przypadku obfitych piersi pojawia się z wiekiem u każdej kobiety. Modele formujące i podtrzymujące biust słyną z tego, że odciążają plecy, a także pełnią funkcję profilaktyczną w zapobieganiu utraty jędrności. Chcesz, aby biust był na tej samej albo podobnej wysokości, co dziś? Zadbaj o to już teraz.