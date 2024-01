Przyjechała na festiwal filmowy. Spod futra wystawało bikini

Sundance Film Festival to największy festiwal filmów niezależnych w USA, który co roku przyciąga śmietankę towarzyską. Tegoroczna 40. edycja rozpoczęła się 18 stycznia i trwać będzie do niedzieli, 28 stycznia. Do stanu Utah już przybyły wiodące gwiazdy ekranu – w tym Kristen Stewart i Jodie Foster. Ale Julia Fox przyćmiła wszystkich, wychodząc przed obiektywy aparatów w kontrowersyjnej stylizacji.