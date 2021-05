Nie uwierzycie, że są bliźniaczkami. Ich najnowsze zdjęcia podbijają sieć

Historia sióstr Lucy i Mary Aylmer to prawdziwa sensacja. Taki przypadek zdarza się raz na milion urodzeń. Jedna z nich ma jasną karnację i rude włosy, druga ma ciemną skórę i czarne loki. - To niezwykle rzadkie przypadki, ale czasami się zdarzają. Pewne jest to, że musiała to być ciąża bliźniacza heterozygotyczna, czyli że są to bliźniaki dwujajowe - powiedział portalowi tvp.info Andrzej Wincewicz, specjalista położnik-ginekolog.