Nie wszyscy wiedzą, że jego ukochaną jest aktorka. Razem od 15 lat

Mało kto zdaje sobie sprawę, że Marta Dąbrowska i Sambor Czarnota od 15 lat tworzą udany związek, a ponadto są rodzicami dwójki dzieci. Do tej pory nie wzięli ślubu, choć nie raz wspominali o nim w mediach. Ona znana m.in. z seriali "Na dobre i na złe", "Barwy szczęścia" czy "Komisarz Alex". On również grał w "Barwach szczęścia", i to przez cztery lata, a ponadto w wielu innych produkcjach telewizyjnych, np. "Leśniczówce".