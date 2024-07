Nie wyganiaj padalca z ogrodu. Może okazać się przydatny

Padalec jest gadem, a konkretnie beznogą jaszczurką . Ma walcowate ciało, które osiąga nawet do 50 cm długości. Głowa i ogon nie są w zasadzie wyodrębnione od tułowia. Pokryty jest łuskami. Padalec zwyczajny jest zazwyczaj brunatny – samice wyróżniają się podbrzuszem czarnym, a samce żółtym.

Nie jest jadowity, porusza się powolnie. Padalca zwyczajnego można spotkać na terenie całej Polski. Ludzie często się go boją ze względu na rzekome podobieństwo do żmii zygzakowatej. Jak rozróżnić te dwa gatunki? Głowa żmii jest wyraźnie oddzielona od tułowia, które zdobi zygzakowata pręga. U padalca jest ona natomiast blada i prosta. Ponadto ogon padalca jest często w fazie regeneracji, a u żmii jest on zdrowy i wygląda normalnie.