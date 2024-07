Przytnij w tym miejscu. Piwonie będą uginać się od kwiatów

Piwonie zachwycają swoimi bujnymi i kolorowymi kwiatami w odcieniach różu, bieli oraz żółci. Prawidłowa pielęgnacja tych roślin obejmuje nie tylko podlewanie i nawożenie, ale również regularne przycinanie. Nawet doświadczeni ogrodnicy często zadają sobie pytanie, kiedy jest najlepszy czas na przeprowadzenie tego zabiegu.

Pochodzenie i preferencje roślin

Piwonie, znane także jako peonie, pochodzą z Azji i Europy. W Polsce cieszą się nieustającą popularnością. Mogą osiągać wysokość do 200 cm. Do najczęściej spotykanych gatunków w naszych ogrodach należą piwonia chińska, drzewiasta, lekarska oraz koperkowa.

Najlepiej rosną w dobrze nasłonecznionych i ciepłych miejscach, preferując gleby żyzne i próchnicze, które powinny być stale wilgotne. Należy pamiętać, by nie przelewać tych roślin, ponieważ nadmiar wody może prowadzić do gnicia korzeni. Zaleca się podlewanie bezpośrednio do gruntu, omijając liście i kwiaty.

Przycinanie piwonii

Kluczowym elementem uprawy piwonii jest ich przycinanie. Zaleca się przycinać pędy na wysokości 1/3 ich długości, jednak nie mniej niż 7 centymetrów od pąków. Taki zabieg poprawia kwitnienie, pozwala roślinie rozwinąć nowe pąki i odmłodzić peonię. Ważne jest, aby nie przycinać ich podczas wegetacji, gdyż może to osłabić roślinę i zatrzymać kwitnienie. Optymalny czas na przycinanie to jesień, kiedy piwonie wchodzą w stan hibernacji, lub wiosna, przed rozwojem nowych pędów.

Przekwitnięte kwiaty

Przekwitnięte kwiaty należy usunąć, aby nie obciążały niepotrzebnie rośliny, co pozwoli jej na spokojny wzrost i wzmocnienie się na kolejny sezon.

Nawożenie piwonii

Raz do roku, na jesień, zaleca się wymieszać ziemię z kompostem lub obornikiem, co zapewni odpowiedni poziom substancji odżywczych na nowy sezon. Na wiosnę warto odżywiać piwonie fosforem, co pozwoli im bujnie i zdrowo rosnąć. Można również przygotować tani i ekologiczny nawóz z fusów po kawie, które pomagają glebie utrzymać wilgoć i odpowiednio ją zakwaszają. Fusy można rozsypać wokół rośliny, zmieszać z wierzchnią warstwą ziemi lub zalać 10 litrami wody i stosować do podlewania co dwa tygodnie.

Warto postawić na piwonie w ogrodzie. Mają niewielkie wymagania, jeśli chodzi o uprawę - będą kwitnąć zarówno w gruncie, jak i doniczce. Są odporne nawet na mróz.

© Materiały WP