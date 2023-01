Nie wygląda na swój wiek. Myślą, że jest pełnoletnia

Konkursy piękności dla dzieci mogą negatywnie wpłynąć na psychikę najmłodszych. Podkreślają to eksperci. "Presja, jaką często wywiera się na uczestnikach, może w przyszłości prowadzić do np. zaburzeń odżywiania, depresji, nieakceptowania własnego wyglądu, szczególnie w momencie dojrzewania, kiedy to ciało zmienia się. Trzeba również pamiętać, że im większa nadzieja na wygraną, tym trudniej poradzić sobie z porażką" - mówiła psycholożka Paulina Mikołajczyk dla parenting.pl.