Nie wyobrażasz sobie życia bez kawy? Postaw na niezastąpiony ekspres Siemens EQ700!

Jedyna trudność, którą powinien sprawić ekspres to wybór odpowiedniego rodzaju kawy na dany dzień. Ekspres Siemens EQ700 jest intuicyjnym urządzeniem, które sprawdzi się w domu nawet najbardziej wymagającego miłośnika kawy. Ten w pełni automatyczny ekspres oferuje aż do 30 specjałów kawowych z różnych stron świata. Zaawansowana technologia pozwala na dopasowanie smaków i aromatów do różnych gustów, a piękny design sprawia, że EQ700 pasuje do każdego nowoczesnego domu.