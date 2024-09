Ok, rozumiem

Co jeść na kolację?

"Oszukaj" żołądek. Co zjeść na kolację, by nie podjadać?

Kolacja to jeden z tych posiłków. Poznaj sekrety udanego odchudzania. Błonnik i białko to od teraz twoi sprzymierzeńcy. Dzięki temu unikniesz podjadania.

Chcąc schudnąć, kluczowe jest nie tylko to, co jemy, ale również kiedy i w jakich proporcjach. Jak powinna wyglądać idealna kolacja, by wspierała proces odchudzania i jednocześnie zaspokajała nasze potrzeby żywieniowe?

Kolacja bez podjadania

Podstawą skutecznego odchudzania jest włączenie do diety produktów bogatych w błonnik. To on pomaga nam utrzymać uczucie sytości na dłużej, dzięki czemu ograniczamy pokusę podjadania po kolacji.

Błonnik znajdziemy głównie w warzywach, owocach, pełnoziarnistych produktach zbożowych oraz roślinach strączkowych. Dodając do kolacji sałatkę z warzyw liściastych, ogórka czy pomidora, zwiększymy ilość błonnika w diecie i jednocześnie dostarczymy naszemu organizmowi witamin oraz antyoksydantów.

Na kolacji nie może zabraknąć białka. To ono pomaga zapełnić żołądek, a przy okazji dostarcza niezbędnych aminokwasów, które są budulcem mięśni. Źródła białka na kolację mogą być różnorodne, w zależności od twoich preferencji. Warto sięgnąć po ryby, takie jak łosoś, makrela czy dorsz, które są dodatkowo źródłem zdrowych kwasów omega-3, wspierających metabolizm. Dobrym wyborem jest również pierś z kurczaka czy chuda wołowina.

Zbilansuj swój talerz

Idealna kolacja powinna być dobrze zbilansowana, a to oznacza, że połowa talerza powinna być zapełniona warzywami lub owocami. Mogą to być na przykład gotowane na parze brokuły, sałatka z pomidora, szpinak czy pieczona dynia. Warzywa są niskokaloryczne, ale jednocześnie bogate w błonnik i składniki odżywcze, co sprawia, że wypełniają żołądek bez dostarczania nadmiaru kalorii.

Kolejną część posiłku stanowią pełnoziarniste produkty zbożowe. Chleb graham, kasza bulgur, brązowy ryż czy komosa ryżowa są doskonałym wyborem. Zawierają one dużo błonnika, a także minerały, takie jak magnez, cynk i żelazo, które wspierają pracę całego organizmu. Warto ograniczyć białe pieczywo, makarony czy inne wysoko przetworzone produkty zbożowe, ponieważ nie dostarczają one wielu wartości odżywczych, a jedynie puste kalorie.

