Nie wystarczy skosić. Przygotuj trawnik na zimę

Nawożenie w listopadzie – dobry czy zły pomysł?

Na nawozy azotowe jest już za późno. Ponieważ pobudzają one do wzrostu, najlepiej przerwać ich stosowanie we wrześniu. Teraz rośliny szykują się do zimowego spoczynku, więc nie potrzebują takiego doładowania. Nadal jednak można stosować odżywki organiczne, czyli obornik i kompost. Koszony trawnik regularnie potrzebuje substancji odżywczych i regeneracji.