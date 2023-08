Nie zabieraj do toalety. Chirurg proktolog mówi o konsekwencjach

"Hemoroidy to zbiór żył wchodzących i wychodzących z odbytu. Każdy z nas je ma, rodzimy się z nimi. Długie siedzenie i scrollowanie telefonu może przyczynić się do tego, że hemoroidy stają się nabrzmiałe krwią, wywołując ból i dyskomfort, a niekiedy krwawienie". Wskazują na to przeprowadzane badania kliniczne.