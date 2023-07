Włóż mop do toalety. Szybko sobie podziękujesz

Zdarza się jednak, że nie mamy w domu ani przepychaczki, ani kreta. Nie musisz jednak biec do sklepu. Jeśli masz w domu mopa, możesz użyć go do odetkania toalety. Jak to zrobić? Załóż gumowe rękawiczki i sięgnij po mopa. Kiedy woda opadnie do możliwie najniższego poziomu, wsadź mopa do muszli, a następnie, dociśnij go trzy razy, a jeśli to nie pomoże, powtórz czynność. W pewnym momencie usłyszysz charakterystyczne bulgotanie, które oznacza, że toaleta się odetkała. Po zakończonej akcji nie zapomnij o dokładnej dezynfekcji mopa.